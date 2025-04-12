Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler 13 Nisan 2025: Denizli'de deprem oldu! Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Son depremler 13 Nisan 2025: En son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu?

        Son depremler listesi güncel olarak takip ediliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Denizli'de deprem olduğunu duyurmuştu. Peki bugün en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 13 Nisan 2025 Son depremler listesi ile en son yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü hakkında bilgiler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2025 - 07:52 Güncelleme: 13.04.2025 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel olarak duyuruluyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre Denizli’de deprem oldu. Denizli depreminin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 13 Nisan 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte son depremler listesi

        • 2

          DENİZLİ’DE DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.37'de merkez üssü Çivril olan 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

          DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        • 3
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
        Mahsur kalan 60 kişi kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        Kerem Kamal Avrupa şampiyonu!
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        ABD ve İran'dan benzer değerlendirme: Görüşme olumlu geçti
        Metrelerce havaya fırladı
        Metrelerce havaya fırladı
        Beşiktaş tepetaklak!
        Beşiktaş tepetaklak!
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        Lavrov: Trump Rusya ile normal ilişkilere dönmek istiyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        Kız öğrenciyi darp eden 4 kişi tutuklandı
        "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat lazım"
        "Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat lazım"
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Adliyeye sevk edildi
        Adliyeye sevk edildi
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Habertürk Anasayfa