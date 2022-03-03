Zelenskiy: Düşmanın hiçbir başarısı yok

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Savunmamızın tüm hatları korunmuştur. Düşmanın stratejik savunmanın hiçbir yönünde başarısı yoktur" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde yaşanan son gelişmeleri anlattı.

Zelenskiy, Moskova'nın gece yarısından beri Ukrayna'yı bombalamasına ara vermediğini söyledi.

Ukrayna'nın müttefiklerinden günlük silah tedariki gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, "Özgürlüğümüzden başka kaybedecek bir şeyimiz yok" dedi.

"BAŞKA BİR VİRÜS SALDIRIYOR"

Ukrayna'da ilk kez koronavirüs tespit edilmesinin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatan Zelenskiy, "Şu anda başka bir virüs saldırıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın taktik değiştirdiğini ve sivilleri bombaladığını belirten Zelenskiy, "Ukrayna direnmede başarılı olduğunu kanıtladı. Savunmamızın tüm hatları korunmuştur. Düşmanın stratejik savunmanın hiçbir yönünde başarısı yoktur" dedi.