Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci turu bugün!

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Rus basınında yer alan habere göre, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin ikinci tur görüşmeleri Belarus'un Ukrayna ve Polonya’ya sınır şehri olan Brest'te saat 15.00 civarı başlayabilir.

Rus müzakereci Vladimir Medinsky, Rusya-Ukrayna heyetlerinin ikinci tur görüşmelerinin saat 15.00 civarı başlayabileceğini söyledi.

Bir Rus müzakereci gündemde ateşkes olduğunu söyledi. Öte yandan, Ukrayna Moskova'nın taleplerinin kabul edilemez olduğunu, Rusya'nın herhangi bir ilerleme beklenmeden önce Ukrayna şehirlerini bombalamayı bırakması gerektiğini söyledi.