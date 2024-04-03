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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAZA DEĞİL DEHŞET! Manisa'da karı, koca, yeğen ve torun kazada öldü - Son dakika haberleri

        Karı, koca, yeğen, torun... Hep aynı kaza: 4 ölü!

        Manisa'nın Salihli ilçesinde hafif ticari aracın, sabun yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralanan 3 yaşındaki Arden Aras Çekin de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylelikle aynı kazada hayatını kaybeden aile fertlerinin sayısı 4'e yükseldi. TIR şoförü Mustafa A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 07:42 Güncelleme: 03.04.2024 - 13:43
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        Karı, koca, yeğen, torun... Hep aynı kaza: 4 ölü!
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        Manisa'da kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Mersinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

        AYNI YÖNDE GİDEN TIR'A ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre Salihli'den Kula yönüne giden Nadi Çekin (68) yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yöne giden Mustafa A. (25) yönetimindeki sabun yüklü TIR'a arkadan çarptı.

        OLAY YERİNDE 3 KİŞİ ÖLDÜ

        Kazada, ticari aracın sürücüsü Nadi Çekin ile yanındaki eşi Halime Çekin, yeğeni Hamide Yıldız Çekin hayatını kaybetti.

        3 YAŞINDAKİ ARAS AĞIR YARALANDI

        Ağır yaralanan 3 yaşındaki Arden Aras Çekin ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KÜÇÜK ÇOCUK DA YAŞAMINI YİTİRDİ

        Durumu ağır olan küçük Arden Aras, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavisi süren Arden Aras Çekin, dün sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

        TIR ŞOFÖRÜ SERBEST BIRAKILDI

        TIR şoförü Mustafa A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mustafa A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        AMCASININ YANINA GELMİŞTİ

        Kazada hayatını kaybeden Hamide Yıldız Çekin'in Uşak'ın Eşme ilçesinde hemşire olarak görev yaptığı, amca Nadi ve yenge Alime Çekin'in ise çiftin 3 yaşındaki oğulları Arden Aras Çekin'e bakmak için Kayışlar Mahallesinden Eşme'ye doğru birlikte yola çıktıkları öğrenildi.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDILAR

        Kazada hayatını kaybeden Nadi ve Halime Çekin çifti dün öğlen, Hamide Yıldız Çekin ve oğlu Arden Aras Çekin'in ise ikindide Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #Manisa
        #Son dakika haberler
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