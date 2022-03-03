Lavrov: Batılılar bizi duyuyor ama dinlemiyor

Lavrov "Siz batının güvenliğini doğunun güvensizliği üzerine kuramazsınız. Batı nasıl kendi başına bizim güvenliğimizi belirleyebilir ki? Batı nasıl enerji konusunda belirleyici olabilir?" dedi.
"Batılılar bizi duyuyor ama dinlemiyor" diyen Lavrov görüşmelere ilişkin olarak da "Krize çözüm bulunacağından şüphem yok" dedi.
"İlerde nükleer kullanmayacağı konusunda garanti verir misiniz?" sorusuna Lavrov "Bizim askeri bir doktrinimiz var. Bu zaten koşulları belirliyor. Burada gerilimin azaltılması gerekiyor. diyoruz. Lütfen dikkatli olun ve yapılan açıkalmalara bakın. Sizden bunu rica ediyorum. Öncelikle sayın Stoltenberg propaganda yaptı ve radikal güçler de zaten belli başlı açıklamalar yaptılar. Zelenskiy'nin de açıklamaları söz konusuydu. Şimdi Fransa Dışişleri Bakanı neler dedi bunları da hatırlayın lütfen. Fransa şu açıklamada bulundu; Başkan Putin'in açıklamlaarına göndermede bulunarak nükleer silahları değerlendiriyor dedi. NATO ile çatışmalara hazırız dedi. Lütfen bu açıklamaları değerlendirin. Başkan Biden yaptırımların başka alternatifi var mı dedi ve 3. Dünya Savaşı dedi. Batılılar sürekli olarak nükleer savaş söylemini devam ettirenler. Biz bu tür provokasyonlara karşıyız. Bize yönelik bir savaş olursa bu istekleri ve planları olanlara bu soruyu sormanız gerekiyor" dedi.
Lavrov Rus medyasının batıda engellenmeye çalışıldığını belirterek "Neo Naziler Rus vatandaşların mallarına el koyuyor yağmalıyor" dedi.
Lavrov "Ukraynalılar sivilleri kullanmaya çalışıyorlar. Dün görüşmeler yapıldı. Harkov'da bir vatandaşın ölümü söz konusuydu. Görüntüleri gördük. Aslında tüm detaylara giremeyeceğim vaktim yok ancak bakanlık sitemize girin ve bakın şu anki Neo nazi yönetiminin neler yaptığına bakın" dedi.
"Zelenskiy'i Nazi olarak mı değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Lavrov "Başkan Zelenskiy kendi kişisel korumalarını devreye soktu ve bu kişiler sürekli eğitim alıyorlar. Sürekli ne tür savaş araçları kullanabilirler eğitimi alıyorlar. Büyükbabasının kim olduğunu da biliyoruz. Zelenskiy'nin mevcut yasalarına bakın. Ruslardan bahsetmiyor bile. Nasıl bir başkan bu eylemlerde bulunablir ve Rus dilini yasaklayabilir. Günlük hayattan bile silmek istiyor Rusçayı. Lütfen Ukrayna'da neler yaşandığına bakın. Resmi dilleri var ama Ruslar kendi dillerini kullanamıyorlar. Pek çok Rus vatandaşı Kırım'da yaşıyor şu an ve yerel yetkililerden izin alarak kendi dillerini kullanabiliyorlar. İnternet sitemize girin bir yarım saat bakarsanız göreceksiniz. Dün Başkan Macron şunu söyledi: Zelenskiy'i ve Ukrayna'yı ulusalcılık konusunda suçlamak suçtur. Bir gazeteci kendisine cevap verdi. Donbas'ta yaşananlara kayıtsız kalıyor batı medyası. Lütfen daha fazla olguları öğrenin. Lütfen bu konuda daha fazla bilgi edinin ve Amerikan medyası ile yetinmeyin" dedi.
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