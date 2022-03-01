Zelenskiy'den yeni açıklama!

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Son dakika... Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları altıncı gününde devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus füzeleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da çatışmaların sürdüğünü belirterek, "Füzelerle, bombalarla, toplarla silahlanan kötülük derhal durdurulmalı, ekonomik olarak mahvedilmeli." dedi.

Zelenskiy, "Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için gökyüzünün tamamen kapatılması gerek. 5 günde Ukrayna’ya 56 füze saldırısı yapıldı, 113 seyir füzesi fırlatıldı." dedi.

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkov'a saldırarak savaş suçu işlediğini ve bu nedenle Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu (BMGK) üyesi olmaması gerektiğini savunarak, "Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur. Sivillere karşı savaş suçu işleyen bir devlet BMKG üyesi olamaz" ifadelerini kullanmıştı.