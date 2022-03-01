Zelenskiy'den kritik Rusya açıklaması

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Ukrayna lideri Zelenskiy, Harkov bombardımanının ardından Rus füzeleri, uçakları ve helikopterleri için uçuşa yasak bölge ilan edilmesi seçeneğinin düşünülmesi gerektiğini ifade etti.

Son beş günde Rusya'nın 56 roket saldırısı gerçekleştirdiğini, 113 seyir füzesi gönderdiğini söyleyen Zelenskiy, 'Rusya ile yapılan müzakerelerde henüz Ukrayna'nın istediği bir sonucun çıkmadığını' belirtti.

Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Böyle bir ülke BM Güvenlik Konseyi'nin üyesi olmamalı" dedi.