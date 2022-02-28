Rusya-Ukrayna masaya oturuyor!

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IFAX'ın aktardığına göre, Rus müzakereci, "En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, iki ülke bugün Belarus-Ukrayna sınırında masaya oturacak.

Görüşmeler öncesi IFAX'a konuşan Rus müzakereci, En kısa sürede anlaşmaya varmak istiyoruz. Herhangi bir anlaşmak iki tarafında çıkarına olmalı" dedi.

Müzakerelerin saat 12.00'de başlaması bekleniyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna heyeti Belarus sınırına ulaştı.

BELARUS: HER ŞEY HAZIR

Belarus Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Belarus'ta Rusya-Ukrayna müzakerelerine ev sahipliği yapmak için her şey hazır. Heyetlerin gelmesini bekliyoruz" denildi.

ZELENSKIY: ŞANS VERMELİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus heyetiyle Belarus sınırında, ön koşulsuz görüşme yapılacağını bildirdi. Zelenskiy, "Belarus'taki görüşmenin sonuç vereceğine inanmıyorum ama şans verilmeli” dedi.

Zelenskiy Minsk'te görüşme teklifini "Rusya, Ukrayna'ya Belarus bölgesinden saldırmasaydı Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi" diyerek reddetmişti. Rusya ile müzakereler için, ülkesine saldırıların yapıldığı Belarus yerine İstanbul, Varşova, Bakü veya Budapeşte'yi önerisinde bulundu.