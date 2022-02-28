Putin'in nükleer talimatı gerilimi artırdı!

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güçlerini alarm durumuna geçirmesinin ardından Ukrayna üzerindeki gerilim daha da tırmandı.

ABD ve bazı Avrupa ülkeleri, daha fazla Stinger füzesi ve savaş uçağı da dahil olmak üzere Ukrayna'ya silah teslimatlarını önemli ölçüde artırdıklarını söyledi.

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ofisi, Pazartesi günü bir Rus heyetiyle Belarus sınırında belirtilmeyen bir yerde bir görüşme planlandığını duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları beşinci gününde devam ederken, Rus güçleri ülkenin ikinci büyük şehri Harkov ve başkent Kiev'de çatışmalar yaşandı.

İşte Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve Avrupa'daki güvenlik krizi hakkında bilinmesi gerekenler:

CAYDIRI GÜÇ EMRİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Savunma Bakanlığına Rus ordusunun caydırıcı güçlerini özel savaş görevi durumuna geçirmesi emrini verdi.

Putin bu kararın, NATO'nun Rusya'ya karşı "agresif açıklamalar" yaptığını ve Rusya'ya uygulanan sert ekonomik yaptırımlara atıfta bulunduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg CNN'e, Putin'in Rusya'nın nükleer cephaneliğini çağırmasının "tehlikeli bir söylem" olduğunu söyledi.

UKRAYNA'DA MÜCADELE YAYILIYOR

Rus birlikleri yaklaşık 3 milyonluk bir şehir olan Kiev'e yaklaştı ve Harkov'da sokak çatışmaları başladı. Güneydeki stratejik limanlar saldırganların baskısı altında.

Ukraynalılar, istilayı yavaşlatıyor gibi görünen sert bir direniş sergilediler. Ancak bir ABD'li yetkili, çok daha güçlü Rus kuvvetlerinin, saldırının kaçınılmaz olduğu ve Rusya'nın taktikleri öğreneceği konusunda uyardı.

39 saatlik sıkı bir sokağa çıkma yasağı sırasında pazartesi sabahına kadar sokaklarda ara sıra araba belirdi. Yetkililer, geçiş izni olmadan dışarı çıkan herkesin Rus sabotajcısı olarak kabul edileceği konusunda uyardı.

Vatandaşla, tam ölçekli bir Rus saldırısı beklentisiyle evlere, yeraltı garajlarına ve metro istasyonlarına yığıldılar.

"KEŞKE BUNU GÖRECEK KADAR YAŞAMASAYDIM"

İkinci Dünya Savaşı'ndan sağ kurtulan 87 yaşındaki Yahudi Faina Bystritska, "Keşke bunu görecek kadar yaşamasaydım" dedi. Kiev'den yaklaşık 150 kilometre uzaklıkta ve saldırı altında olan memleketi Chernihiv'de sirenlerin neredeyse sürekli çaldığını söyledi.

RUSYA VE UKRAYNA GÖRÜŞME YAPACAK

Putin'in Belarus'un Homel kentinde buluşma teklifini Belarus'un Rus saldırısına yardım ettiği gerekçesiyle reddeden Zelenskiy, Belarus sınırında belirtilmeyen bir yer ve zamanda Rus mevkidaşlarıyla görüşmek üzere Ukraynalı bir heyet göndermeyi kabul etti.

Açıklama, Rus heyetinin görüşmeleri beklemek üzere Belarus'a uçtuğunu açıklamasından saatler sonra geldi. Ukraynalı yetkililer, görüşmelerin başka bir yerde yapılması gerektiğini söyleyerek başlangıçta reddetti.

Zelenskiy, Belarus sınırını kabul etmeden önce alternatif görüşme yerleri olarak Varşova, Bratislava, İstanbul, Budapeşte ve Bakü'yü önerdi.

Kremlin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in Putin ile yaptığı bir telefon görüşmesinde savaşın sona ermesine arabuluculuk teklif ettiğini açıkladı. Putin'in cevabına ilişkin bir detay paylaşılmadı.

368 BİN MÜLTECİ

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü Pazar günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük silahlı çatışmasından kaçan Ukraynalıların sayısının çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 368 bine çıktığını söyledi. Bu rakam, önceki günkü tahminini iki katından fazla.

Polonya-Ukrayna sınırındaki araç hattı 14 kilometreye uzadı ve kaçanlar gece boyunca dondurucu soğuklarda uzun süre beklemek zorunda kaldı. Polonyalı yetkililere göre, 100 binden fazla insan yalnızca Polonya'ya geçti. Macar yetkililere göre, yalnızca Cumartesi günü 23 binden fazla mülteci, toplamda 66 bin mülteci Macaristan'a girdi.

BMGK TOPLANIYOR

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 193 üye ülkenin bulunduğu BM Genel Kurulu’nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısını onayladı.

ABD ve Arnavutluk'un sunduğu tasarıya 15 üyeden 11'i 'evet' derken, Rusya 'hayır' diyen tek ülke oldu. Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri çekimser kaldı.

BM'deki olağanüstü Genel Kurul toplantıları, Güvenlik Konseyi üyelerinin en az 9'unun veya BM Genel Kurul devletlerinin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğunun talebi ile yapılıyor.