AB'den peş peşe Ukrayna'ya destek açıklamaları!

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Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell düzenledikleri ortak basın toplantısında, Rusya'ya yönelik yeni kısıtlamaları açıkladı.

HAVA SAHASI KAPATILDI

AB hava sahasını Rusya için kapatıldığını belirten von der Leyen, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko için "Aynı zamanda, Kremlin ve işbirlikçisi Lukashenko rejimine karşı yaptırımlarımızı bir kez daha güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'ya ait, Rus tescilli veya Rus kontrolündeki tüm uçakların yasaklanmasının önerildiğini ifade eden von der Leyen, bu uçakların AB topraklarına inemeyeceğini, havalanamayacağını veya üzerinde uçamayacağını belirtti. Bu yaptırımın bir Rus tüzel veya gerçek kişisi tarafından sahip olunan, kiralanan veya başka bir şekilde kontrol edilen herhangi bir uçak için geçerli olacağı vurgulandı.

SİLAH DESTEĞİ

Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine karşılık, AB'nin Ukrayna'ya silah alımı ve teslimatını finanse edeceğini, birliğin tüm hava sahasının Rusya'ya kapatılacağını ve Rus medyasının Avrupa'da yasaklanacağını duyurarak, "Avrupa Birliği, tarihinde bir ilk olarak, kendini savunmakta olan bir ülkeye, Ukrayna'ya, silah alımı ve teslimatını finanse edecek" dedi.

AB hava sahasını Rusya için kapatıldığını belirten Komisyon Başkanı, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko için "Aynı zamanda, Kremlin ve işbirlikçisi Lukashenko rejimine karşı yaptırımlarımızı bir kez daha güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'ya ait, Rus tescilli veya Rus kontrolündeki tüm uçakların yasaklanmasının önerildiğini ifade eden von der Leyen, bu uçakların AB topraklarına inemeyeceğini, havalanamayacağını veya üzerinde uçamayacağını belirtti. Bu yaptırımın bir Rus tüzel veya gerçek kişisi tarafından sahip olunan, kiralanan veya başka bir şekilde kontrol edilen herhangi bir uçak için geçerli olacağı vurgulandı.

RUS MEDYASI AVRUPA'DA YASAKLANDI

Leyen, AB'nin Rus devlet medyası RT ve Sputnik'in AB'de yasaklanacağını söyleyerek, "Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız. Devlete ait Russia Today (RT), Sputnik ve yan kuruluşları, Putin'in savaşını haklı çıkarmak için artık yalanlarını yayamayacaklar" dedi.

AB'DEN UKRAYNA'YA SAVAŞ UÇAĞI

Diğer yandan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'ya 500 milyon avro değerinde silah ve askeri ekipman yardımı yapacaklarını ve AB ülkelerinin savaş uçağı göndereceğini duyurdu

AB Temsilcisi, Birliğin Ukrayna ordusuna 450 milyon avro değerinde silah, 50 milyon avro değerinde koruyucu ekipmanlar gibi askeri malzeme yardımı yapmaya karar verdiğini ve bunun AB tarihinde bir ilk olacağını vurguladı.

AB'DEN UKRAYNA'YA ÜYELİK MESAJI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'yı kendilerinden gördüklerini ve zaman içinde AB'nin içine almak istediklerini söyledi.

Ukrayna ile AB arasında enerji şebekeleri konusunda da çok yakın iş birliği olduğunu belirten von der Leyen, "Birlikte çok yakın çalıştığımız pek çok konu var." dedi

Von der leyen, Ukrayna'nın zamanla AB'nin bir parçası olacağına işaret ederek, "Onlar bizlerden biri ve onları içeri almak istiyoruz." ifadesini kullandı.