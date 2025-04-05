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        Haberler Gündem Son dakika: Zehir tacirlerine bir darbe daha!

        Zehir tacirlerine bir darbe daha!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından 71 İlde, Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 15 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 484 kg uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2025 - 09:42 Güncelleme: 05.04.2025 - 10:21
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        Zehir tacirlerine bir darbe daha!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından 71 İlde, Jandarma Genel Komutanlığımız tarafından 15 ilde Uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; 484 kg uyuşturucu madde ile 7 milyon 830 bin 760 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya şunları söyledi: "Bin 44 şüpheli yakalandı, 516'sı tutuklandı. 138'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

        "484 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ"

        Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; 1.450 ekip, 3 bin 626 personel, 18 hava aracı ve 39 narkotik detektör köpeğinin katılımıyla; Gaziantep, Ankara, Samsun, Adana, Şanlıurfa, Konya, Manisa, Antalya, Bursa, Balıkesir, Mersin, İzmir, Denizli, Tekirdağ, Muğla, İstanbul, Kocaeli, Karaman, Hatay, Trabzon, Adıyaman, Osmaniye, Kayseri, Van, Afyonkarahisar, Aydın, Eskişehir, Aksaray, Edirne, Isparta, Niğde, Diyarbakır, Erzurum, Kırklareli, Uşak, Zonguldak, Sakarya, Ağrı, Yozgat, Mardin, Bayburt, Çanakkale, Kilis, Malatya, Ordu, Batman, Bilecik, Burdur, Çorum, Erzincan, Giresun, Rize, Tokat, Amasya, Karabük, Şırnak, Kahramanmaraş, Düzce, Hakkari, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yalova, Çankırı, Kastamonu, Muş, Nevşehir, Artvin, Bolu, Elazığ ve Sinop'ta düzenlenen operasyonlarda; 332 kg uyuşturucu madde, 7 milyon 760 bin 690 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Jandarma: Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıkları Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince; 308 ekip, 1.987 personelin katılımıyla; Ankara, Mersin, Diyarbakır, Antalya, Denizli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Adana, Manisa, Batman, İzmir, Sakarya, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda; 152 Kg uyuşturucu madde, 70 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Her sokakta, her caddede, her köşe başında biz varız. Polisimiz ve jandarmamızla gece gündüz demeden operasyonlarımıza kararlıkla devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. "

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