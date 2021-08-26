Zafer Havalimanı'nın satışı için teklif bekleniyor

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Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle hizmete açılan Türkiye'nin ilk bölgesel havalimanı Zafer Havalimanı satışa çıkıyor.

Bloomberg'e konuşan işletmeci şirket İC İçtaş yetkilisi Abdullah Keleş, Zafer Havalimanı'nı satmak için teklifleri beklediklerini açıkladı. Keleş, “Yatırım maliyetimizi ödeyen ve borcu üstlenen kim olursa ona havalimanını devretmeye hazırız” şeklinde konuştu.

İC İçtaş'ın 2044 yılına kadar havalimanını işletme hakkı bulunuyor. Şu ana kadar havalimanından tek kuruş kazanmadıklarını öne süren Keleş, devlet garantilerine rağmen her yıl havalimanına sermaye enjeksiyonu yapmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Covid-19 salgını öncesi 2019 yılında havalimanının yolcu sayısı, garanti edilen 1.3 milyon yolcu sayısının sadece yüzde 6'sında kaldı. Havalimanını bu yıl ise 7 binin biraz üzerinde yolcu kullandı.