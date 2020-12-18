Koronavirüs salgını tüm dünyada başta eğitim-öğretim olmak üzere ekonomiden toplumsal yaşama, iş ilişkilerinden kültürel faaliyetlere kadar hemen hemen her alanı kısa sürede dönüştürdü. Salgın nedeniyle insanlar evlere kapandı. Kapanmayla birlikte internet, cep telefonu ve bilgisayara daha bağlı bir ilişki biçimi ortaya çıktı.
VİDEO BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ
Bu yeni ilişki biçimine ilişkin önemli bir çalışma yapıldı. Nokia Deepfield’in yaptığı bir araştırma, Türkiye’nin de içinde yer aldığı Avrupa bölgesinde salgında internet kullanma alışkanlıklarındaki dönüşümü gözler önüne serdi. Kısıtlama döneminde cumartesi ve Pazar günleri, önceki döneme göre internet trafiğinde her türlü video izleme oranları belirgin biçimde arttı, adeta patladı ve birinci sıraya oturdu. Videoyu, web girişleri izledi. İnternette oyun oynama ve sosyal medya girişleri de salgın öncesine göre katlandı.
SESLİ YERİNE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME
Kısıtlama döneminde WhatsApp kullanımı da önceki döneme göre yüzde 609 arttı. Bu veri, abonelerin sesli yerine görüntülü görüşmeye ağırlık verdiğini ortaya koydu. Video konferans yüzde 350, Skype yüzde 304, Playstation yüzde 170, Netflix yüzde 58 artış kaydetti.
DAHA HIZLI İNTERNET VE CİHAZ TALEBİ
Uzmanlar, bu trendin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “İnsanlar daha fazla internete giriyor. Daha fazla video izliyor. Genci yaşlısı, kadını erkeği herkes öncesine göre daha fazla oyun oynuyor. Film izliyor. İş ilişkileri de ticari faaliyetler de internet üzerinden yürütülüyor” dedi.
Uzmanlar, bu sürecin bir sonucu olarak Türkiye’de ve dünyada internete, daha hızlı internete ve cihaza (bilgisayar, cep telefonu) talebin gözlendiğini söyledi.
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