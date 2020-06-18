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Yurtiçi turizmini desteklemek amacıyla taksit süreleri artırıldı. Ticaret Bakanlığı Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı. Buna göre havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtiçine ilişkin harcamalarda taksit süresi 12 aydan 18 aya çıkartıldı.

Değişiklik Resmî Gazete’de yayımlanarak bugünden itibaren yürürlüğe girdi.