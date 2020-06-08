İHA

Şanlıurfa'da edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çetiner ailesinin küçük ferdi Muhammed Ensar Çetiner’in (2) yemeye çalıştığı ay çekirdeği, nefes borusunu tıkadı. Nefes alamadığını fark eden ailesi, Muhammed Ensar'ı otomobille Bozova Devlet Hastanesine götürdü.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

İHA'da yer alan habere göre acil serviste tedaviye alına Muhammed, doktorların müdahalesine rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.