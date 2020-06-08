İHA

İstanbul'da, dün gece saat 23.00 sıralarında, Arnavutköy İslambey Mahallesi Tuğrul Bey Sokak'ta dehşet yaşandı. İddiaya göre, Rıfat, Selman, Eren ve Mahir Cihangir kardeşlerin ortak olduğu inşaat firmasının batması üzerine, kardeşler arasında alacak verecek meselesi yüzünden sözlü tartışmalar yaşanmaya başladı. Rıfat ve Selman Cihangir, meseleyi görüşmek için telefonda yaptıkları konuşmada da tartıştı. Yaşanan tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Rıfat Cihangir kardeşleri Eren ve Selman’ı alarak diğer kardeşi Mahir Cihangir’in yanına gitti.

Kardeşi Mahir tarafından bıçaklanarak öldürülen Rıfat Cihangir.

KARDEŞİNİ BIÇALAYIP ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre alacak verecek meselesini konuşmak için biraraya gelen kardeşlerin tartışması kavgaya dönüştü. Kavgada Mahir kardeşi Rıfat Cihangir’i bıçakladı. Rıfat Cihangir, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Kardeşini öldüren Mahir Cihangir de Selman Cihangir tarafından silahla vuruldu.

BIÇAKLAYANI DİĞER KARDEŞ SİLAHLA VURDU

Mahir Cihangir’in kardeşi Rıfat’ı bıçaklamasının ardından olay yerinde bulunan Selman Cihangir’de beraberinde getirdiği silahla, kardeşini bıçaklayan Mahir’e ateş etti. Mahir Cihangir kanlar içinde yere yığılırken, kardeşler olayın şokunu uzun süre atlatamadı.

YARALI KARDEŞLERİNİ HASTANEYE GÖTÜRDÜLER

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada olayda yara almayan Selman ve Eren kardeşler şoku atlatarak yaralı kardeşlerini geldikleri araca bindirerek Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götürdü.

HASTANEDE GÖZALTINA ALINDI

Hastaneye getirilen Rıfat Cihangir hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Mahir Cihangir ise yapılan ilk müdahale sonrasında Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerine gittikten sonra hastaneye gelen polis ekipleri, kardeşini silahla vuran Selman Cihangir’i gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.