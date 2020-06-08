Son dakika İSTANBUL'DA DEHŞET! Bir kadın daha pompalıyla öldürüldü! - Haberler

DHA

İstanbul güne, bir kadın cinayetiyle uyandı. Arnavutköy'deki olay sabah saatlerinde meydana geldi. Hatice Çelik adlı kadın sokak ortasında yolunu kesen kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Çevredekilerin engellemesine rağmen pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti.

SALDIRGAN İDDİAYA GÖRE KOCASI

DHA'da yer alan habere göre kaçan saldırganın kadının kocası olduğu belirtiliyor. Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü.