AA

Ankara'da, kadına karşı şiddet durumunda "Mor Buton" ile yardım talep edilebilecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarının bildirilmesi amacıyla Başkent Mobil uygulamasına Mor Buton özelliğinin eklendiğini duyurdu.

"10 YILDA 2 BİN 818 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ"

AA'da yer alan habere göre, "Daima eşit yaşamın destekçisi olacağız" ifadelerini kullanan Yavaş, Türkiye'de son 10 yılda 2 bin 818 kadının cinayete kurban gittiğine dikkati çekti. Yavaş, "Kadın cinayetleri yüreklerimizi yakmaya ve bizleri utandırmaya devam ediyor. Kadınların maruz kaldığı şiddete, tacize, zorbalığa karşı yanlarında olmak için Başkent Mobil uygulamamıza Mor Buton özelliği eklendi" bilgisini verdi.

ALEYNA ÇAKIR CİNAYETİNİ ANIMSATTI

Genç yaşta öldürülen Aleyna Çakır'ı anımsatan Yavaş, "Aleyna Çakır'ı kaybetmek içimizi yaktı. Kadın cinayetleri her geçen gün yüzümüzü daha fazla eğiyor. Olayın bir an önce aydınlatılıp gerekli cezaların verilmesi elzemdir. Kadına yönelik şiddet, şiddetin her biçimi insanlığın yüz karasıdır" değerlendirmesinde bulundu.

TEK TIKLA YARDIM TALEBİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nca aktif hale getirilen Mor Buton'a, Başkent Mobil uygulamasını akıllı telefonları üzerinden indiren kadınlar kolayca ulaşabilecek.

KONUM BİLGİSİ VERİLECEK

Mor Buton ile ihbarda bulunmak isteyen kadınlar kendilerine ulaşılmasını sağlamak için cep telefonlarının konum bilgisini de paylaşabilecek. Mor Buton aracılığıyla Büyükşehir Belediyesinden psikolojik destek, sosyal yardım ve barınma talebinde bulunabilecek olan kadınlar, ihtiyaç duydukları talepleri fotoğraf ekleyerek de iletebilecek.

7 GÜN 24 SAAT İHBAR ALINABİLECEK

Görevli personelin 7/24 takip edeceği ihbarlar değerlendirilerek en yakın ekip kadınların bulunduğu adrese sevk edilecek. Yardım talebinde bulunan şiddet mağduru kadınlar, başvurularının takibini ise sistem üzerinden gönderilen başvuru numarası ile sorgulayabilecek.

Mor Buton ekranına acil durumlar için ayrıca "ALO 155" hattına bildirilmesi yönünde uyarı mesajı da eklendi.