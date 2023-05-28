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YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. Yener'in açıklamaları şöyle:

"Öncelikle YSK'nın koymuş olduğu kurallara siz değerli basın mensuplarının uymasını özellikle rica ediyoruz. Şu an için YSK bir açıklama yapmadan veri paylaşılmasının hoş olmadığını belirtmek isterim.

YSK yayın yasağının ne zaman kalkacağı konusunda toplanmıştır. Saat 18.15 itibariyle yayın ve veri girişine izin verilmiştir.

Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi partimiz ve Cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileriyle verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır.

Saat 17.15'te de açıklama yapan YSK Başkanı, şunları söylemişti:

"Oy verme süreci sona ermiştir. Herhangi olumsuz durum söz konusu olmamıştır. İtirazlar da değerlendirilmiştir. Seçimlere katılım gösteren seçmenlere, Cumhurbaşkanı adaylarına, sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bizimle birlikte olan bakanlara, STK'lara, güvenlik görevlilerine, basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum."