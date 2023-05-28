Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika Son dakika: Son dakika haberi YSK Başkanı: Yayın yasağı kalktı

Son dakika haberi YSK Başkanı: Yayın yasağı kalktı

YSK Başkanı Ahmet Yener "Oy verme süreci sona ermiştir. Herhangi olumsuz durum söz konusu olmamıştır. İtirazlar da değerlendirilmiştir" dedi. Saat 18.10'da bir açıklama daha yapan YSK Başkanı, "Saat 18.15 itibariyle yayın ve veri girişine izin verilmiştir" dedi.

Giriş: 28.05.2023 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Son dakika haberi YSK Başkanı: Yayın yasağı kalktı
HABERTURK.COM

YSK Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. Yener'in açıklamaları şöyle:

"Öncelikle YSK'nın koymuş olduğu kurallara siz değerli basın mensuplarının uymasını özellikle rica ediyoruz. Şu an için YSK bir açıklama yapmadan veri paylaşılmasının hoş olmadığını belirtmek isterim.

YSK yayın yasağının ne zaman kalkacağı konusunda toplanmıştır. Saat 18.15 itibariyle yayın ve veri girişine izin verilmiştir.

Anlık olarak da 14 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan seçimlere katılan 24 siyasi partimiz ve Cumhurbaşkanı adaylarımızın temsilcileriyle verilerimiz anlık olarak paylaşılmaktadır.

Saat 17.15'te de açıklama yapan YSK Başkanı, şunları söylemişti:

"Oy verme süreci sona ermiştir. Herhangi olumsuz durum söz konusu olmamıştır. İtirazlar da değerlendirilmiştir. Seçimlere katılım gösteren seçmenlere, Cumhurbaşkanı adaylarına, sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bizimle birlikte olan bakanlara, STK'lara, güvenlik görevlilerine, basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Seçimlerin hayırlı olmasını diliyorum."

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Otomobil şarampole devrildi: 1 çocuk öldü, 3 kişi yaralandı
Tabancayla vurulan kadın yaralandı
Tabancayla vurulan kadın yaralandı
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.