YÖK Başkanı'ndan 'genel af' açıklaması

Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği (BAÜB) Toplantısına katılmak, çeşitli temaslar ve incelemelerde bulunmak için Isparta´ya gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörlüğünü ziyaret etti.
DHA'nın haberine göre, ziyarette Başkan Özvar'ı ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler karşıladı. Burada gazetecilere açıklamada bulunan YÖK Başkanı Özvar, genel affın meclisin iradesiyle yakında gündeme geleceğini söyledi.
Özvar, "Genel af Türkiye'nin gündemindedir. Meclis ile Yükseköğretim Kurulu arasında bir temas söz konusu. Bizler Yükseköğretim Kurulu olarak genel affın sınırları hususunda meclisteki milletvekillerimiz ve ilgili partilerin sorumluları ile bilgileri paylaşacağız. Bu konuda bizden beklenen her türlü bilgiyi ve veriyi meclisimizle paylaşacağız. Genel affın meclisin iradesiyle yakında gündeme geleceğini sizlerle paylaşabilirim" dedi.
SINAV SÜRESİ 30 DAKİKA UZADI
3 milyon 250 bine yakın genç adayın sınava gireceğini belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, şöyle konuştu:
"Sınavla alakalı şunu da söylemek isterim. Evet sınav süresi 30 dakika uzadı, ama sınavın veya sınav sorularının zorluğu veya kolaylığı hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı olarak ben de hiçbir şey bilmiyorum. Bu konuda soruları hazırlayan uzman öğretmenlerimiz ÖSYM'de şu anda bu işleri tamamlıyorlar. Bırakın Yükseköğretim Kurulu Başkanının bu sorular hakkında bilgisi olmasını, ÖSYM Başkanının veya başka bir kesimin bu soruları bilme imkanı ve ihtimali söz konusu değildir. Dolayısıyla sorular da bizim için sürpriz olacak."
Bazen basında spekülasyon yapıldığını kaydeden Başkan Özvar, "O spekülasyonların önünü almak isterim. Birkaç senedir sınav süresi ile alakalı binlerce, on binlerce bu konuda talep ve istek, şikayet vardı. Aslında biz bu beklentiyi ve deyim yerindeyse şikayetlerin gereğini yapmış olduk. Öğrencilerimiz biraz daha fazla süre sorularda iştigal edeceklerdir. Bu performansın artmasına, psikolojik motivasyonun yükselmesine ve muhtemelen rekabetin artmasına vesile olacaktır" ifadesini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!