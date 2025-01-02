Yine kadın cinayeti yine vahşet! Saatlerce darp edilip öldürüldü!
Van'da insanın kanını donduran bir kadın cinayeti işlendi. Korkunç olayda eşi Reşat Çakırbeyli tarafından saatlerce darp edildikten sonra boynundan bıçaklan 28 yaşındaki iki çocuk annesi Fatma Çakırbeyli hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi, memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyüne defnedildi
Korkunç cinayeti Van'ın Çaldıran ilçesinde 26 Aralık'ta meydana geldi. İddiaya göre Fatma Çakırbeyli (28), yaklaşık 10 dakika boyunca şiddet gördükten sonra eşi Reşat Çakırbeyli tarafından boynundan bıçaklandı ve ölüme terk edildi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
İHA'da yer alan habere göre çiftin iki çocuğunun cinayet sırasında alt katta olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, aile apartmanındaki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, cani Reşat Çakırbeyli yakalanarak tutuklandı.
"DELİ RAPORUM VAR, BANA BİR ŞEY OLMAZ"
Zanlının ifadesinde olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenilirken, daha önce Fatma Çakırbeyli'yi "Deli raporum var, bana bir şey olmaz" diyerek birçok kez tehdit ettiği de iddia edildi.
ŞİDDETİ SADECE BABAANNESİNE ANLATTI
Fatma Çakırbeyli'nin cenazesi, kardeşi Hüseyin Şapcı tarafından Yukarıkaşıkara köyüne getirilerek 29 Aralık 2024'te köy mezarlığında defnedildi. Ailesi, Fatma Çakırbeyli'nin yaz mevsiminde köyü ziyaret ettiğinde babaannesine, eşinden gördüğü tehdit ve şiddeti anlattığını, ancak çocukları için geri dönmek zorunda kaldığını dile getirdi.
AİLE VE YAKINLARI YASA BOĞULDU
Fatma Çakırbeyli'nin kardeşi Hüseyin Şapcı, yaptığı açıklamada, "Ablam çok güler yüzlü, çevresine mutluluk saçan bir insandı. Bu korkunç olay hepimizi derinden etkiledi. Ablam, çocukları için şiddete rağmen ayrılmayı düşünmedi. Devletimizden failin en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.
"YEĞENİM VAHŞİCE ÖLDÜRÜLDÜ"
Genç kadının halası Ayşe Arslan da, "Yeğenim hiçbir suçu yokken vahşice öldürüldü. İki yetim çocuk geride kaldı. Devletimizden adaletin yerini bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullanırken, kuzeni Mihriban Akkaya, "Ablam gençliğinin baharındaydı. Mekanı cennet olsun. Failin cezasını çekmesini istiyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
KADIN AVUKATLAR DAVAYI ÜSTLENDİ
Fatma Çakırbeyli'nin davası, dört kadın avukat tarafından gönüllü olarak üstlenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.