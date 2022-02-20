Yine dehşete düştük! Tartıştığı kız arkadaşını öldürdü

AA

Olayda, bir apartman dairesinde oturan Faruk Ş. ile kız arkadaşı Tülin Çetin (40) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'da yer alan habere göre, tartışmanın büyümesi üzerine Faruk Ş, Çetin'e silahla ateş etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Katil zanlısı Faruk Ş.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ambulansla Akçakoca Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan ağır yaralı kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Faruk Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.