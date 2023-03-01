Feci olay, dün meydana geldi. Bisikletiyle Güzelbahçe istikametine seyir halinde olan spor fotoğrafçısı Onur Çam, iddiaya göre bir kamyonun kendisine çarpması sonucu yola savruldu.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde kahreden bir kaza meydana geldi. İlçede bisikletiyle seyir halinde olan spor fotoğrafçısı Onur Çam'a kamyon çarptı. Çam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çam'ın ölümü spor ve basın camiasını yasa boğdu.

Kazada ağır yaralanan Çam, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yıllardır çektiği fotoğraflarla adından söz ettiren Onur Çam'ın ölümü spor ve basın camiasını yasa boğdu. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.