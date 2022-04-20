Yiğit 3 yaşındaydı! Kahreden olay!

DHA

Son dakika haberler... Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi´nde dün akşam meydana gelen olayda, evlerinin alt katındaki garaja giren 3 yaşındaki Yiğit Bayrak´ın üzerine, bakımı yapılmak için askıya alınan tarım aracı pat pat devrildi.

OĞULLARINI ARACIN ALTINDA BULDULAR

DHA'da yer alan son dakika haberine göre Yiğit´ten bir süre haber alamayan ve aramaya başlayan Muhammet ve Elif çifti, oğullarını garajda aracın altında buldu.

KÜÇÜK ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Çiftin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralı Yiğit'i Tonya Devlet Hastanesi´ne kaldırdı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minik Yiğit, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yiğit Bayrak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.