İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı Mecidiyeköy Mahallesi'nde, perşembe günü saat 19.00 sıralarında akılalmaz bir hırsızlık yaşandı. Şehit Ertuğrul Kabataş Caddesi, Darcan Sokak'ta bulunan bir apartmana giren hırsızın görüntüleri iki açıdan güvenlik kameralarına yansıdı.

POŞETİ AYAKKABIYLA DOLDURUP GİTTİ

Görüntülerde, 20-25 yaşlarındaki hırsızın, apartmana giren bir genç kıza seslenip apartmanın kapısını kapatmamasını rica ettikten sonra binaya girişi yer aldı.

Hırsızın birkaç dakika sonra ise yanında getirdiği siyah bir poşeti apartmandaki tüm ayakkabılarla doldurup binadan çıkışı da görüntülere yansıdı.

TELEFONLA KONUŞMA NUMARASI

Apartmandan çıkarken hırsızın, çevre sakinlerinin kendisine soru sormaması için telefonla konuşuyor numarası yaptığı görüldü.

ŞİŞLİ EMNİYETİ'NE ŞİKÂYET ETTİLER

Apartman sakinleri Şişli Emniyeti'ne başvurup kamera görüntülerinden hırsızın tespit edilip yakalanması için şikâyette bulunduğu öğrenildi.