03 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
TCDD, 2018 yılında, İslam Kalkınma Bankası’nın finansmanını sağladığı 10 YHT için Alman Siemens'le el sıkıştı. Siemens, bu setlerden ilkini teslim etti. Kalan YHT setleri de sözleşmede öngörülen süre içinde tamamlanacak ve Türkiye’ye verilecek.
Siemens’in teslim ettiği ilk set, dün Avrupa’dan Türkiye’ye Kapıkule üzerinden giriş yaptı. TCDD’ye ait yük katarına bağlanarak, Almanya’dan getirilen setin, Türkiye’ye giriş yaptığı “o” dakikalara ilişkin görüntülere, HABERTÜRK ulaştı.
Almanya’dan Türkiye’ye getirilen YHT, bir süre teste tabi tutulacak. 2020 yılında iç hatlarda, ihtiyaç duyulan yüksek hızlı tren hatlarında hizmete sunulacak.
MİLLİ TREN NE DURUMDA?
Türkiye, hızlı tren ağını genişletiyor. Bu hatlarda sefere konulacak yeni tren ihtiyacını, dış alımla diğer deyişle ithalat yoluyla karşılıyor.
Peki, “milli tren” projesi ne durumda? TÜVASAŞ, ilk “milli” elektrikli tren seti tasarım çalışmalarını sürdürüyor. Hedef, milli treni yerli olanaklarla üretmek…
Milli tren, alüminyum gövdeli olarak tasarlanıyor. Saatte 160 kilometre hıza çıkması öngörülen 5 araçlı set, şehirler arası seyahate uygun olacak.
Milli trenin, 2023 yılında raylarda olması hedefleniyor. Bu hedefin tutturulması için çalışmaların hızlandırılması gerektiği belirtiliyor.
HIZLI TREN İŞLETMECİLİĞİ
Ankara-Eskişehir yüksek hızlı demiryolu hattı 2009'da işletmeye alındı. 2011'de Ankara-Konya, 2013'te Eskişehir-Konya ve 2014'te Eskişehir-İstanbul ile Konya-İstanbul hatları ile yüksek hızlı tren işletmeciliği genişletildi. YHT'lerde bugüne dek 52-53 milyon yolcu ağırlandı.
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