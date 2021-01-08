Tofaş’ın toplamda 1.2 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği ve Avrupa pazarlarında Tipo ismiyle satışa sunulan Egea model ailesinin 2021 fiyatları açıklandı.
2015 yılından beri yollarda olan Egea 2020'nin son çeyreğinde makyaj operasyonu geçirmiş ve seriye Cross isimli yeni bir donanım paketi eklenmişti.
Yapılan açıklamaya göre, Egea'nın tüm versiyonları yüzde 45-50 ÖTV diliminde yer alıyor. Tüm motorlar Euro 6D ile uyumlu olacak şekilde yenilenirken, satışa sunulan 4 motor seçeneğinin ise ilk başta sadece manuel şanzıman ile satın alınabileceği kaydedildi.
OTOMATİK VİTES İKİNCİ YARIDA GELECEK
Otomatik vites geliştirme sürecinin devam ettiğine yönelik bilgi verilirken, otomatik şanzımanın yılın ikinci yarısı satışa sunulacağı belirtildi.
Egea'da, 1.4 litre 95 beygirlik benzinli motor giriş seçeneğini oluştururken, 1.6 litre 130 beygirlik dizel motor serinin en üst seçeneğini oluşturuyor. Motor seçenekleri arasında 1 litre 100 beygir güç üreten benzinli motor ile 1.3 litrelik dizel 95 beygirlik bir ünite de alıyor.
Egea'nın makyaj operasyonu ile birlikte donanım paketlerinde de yenilenmeye gidildi. Easy, Urban ve Lounge olmak üzere üç farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacak Egea da, bu üç versiyonda da Plus isimli ara paketler yer alıyor.
130 BİN 900 TL'DEN BAŞLIYOR
Yapılan açıklamaya göre, Egea'nın başlangıç fiyatı sedan versiyonda 130 bin 900 TL olarak belirlendi. En üst paket ise 224 bin 900 TL'den satılacak.
Hatchback karoser seçeneği ise 145 bin 900 TL ile 232 bin TL aralığında fiyatlar ile satışa sunulacak.
Station wagon Egea ise 188 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor. Bu versiyonda en üst seçeneği 232 bin TL'lik seçenek oluşturuyor.
Egea'nın yeni gövde seçeneği Cross ise 1.4 litrelik motor seçeneği ile 154 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini alacak. Cross'ta en üst seçenek olan 1.6 litre 130 beygirlik dizel motor seçeneği ise 232 bin TL'den satılıyor olacak.
Fiat'tan yapılan açıklamada, yeni Egea'nın detaylı fiyat listesi şu şekilde açıklandı;
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!