Yeni asgari ücretle 1563 TL avantaj

Asgari ücret, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırıldı. Böylece brüt asgari ücret 5004 TL’den 6 bin 471 TL’ye, net asgari ücret de 4 bin 253,40 TL’den 5 bin 500,35 TL’ye yükseldi. Asgari ücretteki artış, brüt ücret ile çalışan tüm işçi ve memurların yılın geri kalanında daha az vergi ödemesini sağlayacak.

Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik uyarınca, işçi ve memurların 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edildi. Buna göre, yeni belirlenen asgari ücretin tamamı vergi dışı bırakılacak. Asgari ücretin üzerinde kazancı olanların da yeni belirlenen asgari ücret tutarına kadar olan kazançları vergiden istisna olacak.

Vergi istisnası şu şekilde uygulanıyor: Öncelikle brüt ücret üzerinden sigorta primi kesiliyor. İşçilerde yüzde 15 oranındaki sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarın vergisi hesaplanıyor. Her ay bu şekilde hesaplanan tutarların 32 bin liraya kadar olan kısmı yüzde 15, 32 – 70 bin lira arasındaki kısmı yüzde 20, 70 bin – 250 bin lira arasındaki kısmı yüzde 27, 250 bin – 880 bin lira arasındaki kısmı yüzde 35, 880 bin lirayı aşan kısmı da yüzde 40 oranında vergilendiriliyor.

Aylık kazançların asgari ücrete kadar kısmının vergisi de kendi içinde kümülatif tutar üzerinden vergi dilimine göre hesaplanıyor. Bu yıl ocak – mayıs döneminde asgari ücrete kadar kazançlar için hesaplanan aylık gelir vergisi tutarı 638,01 TL, haziran ayında ise 714,03 TL oldu. Asgari ücret yıl boyu aynı kalsaydı temmuz – aralık döneminde asgari ücrete kadar kazançlar için 850,68 TL vergi oluşacaktı.

Asgari ücret için bu şekilde hesaplanan vergiler, prim indirimi yapıldıktan sonraki matrah üzerinden hesaplanan vergiden mahsup ediliyor. Böylece ödenecek vergi tutarı hesaplanıyor.

Yeni sistemle brüt asgari ücrete kadar olan kazançlar da damga vergisinden muaf tutuldu. Ocak – haziran döneminde damga vergisinin alınmaması nedeniyle çalışanların aylık avantajı 38 lira oldu.

Yeni asgari ücretle damga vergisinde aylık indirim 49 lira olacak.

Yeni asgari ücret tüm çalışanlara böyle yansıyacak Brüt ücret Prim Hesaplanan gelir vergisi Asgari ücretin vergisi Kesilecek G.Vergisi Kesilecek damga vergisi Net ücret A.Ü. artmasaydı ödenecek net ücret Aylık fark Ocak 8000 1200 1020 638,01 381,99 22,74 6395,27 6395,27 0,00 Şubat 8000 1200 1020 638,01 381,99 22,74 6395,27 6395,27 0,00 Mart 8000 1200 1020 638,01 381,99 22,74 6395,27 6395,27 0,00 Nisan 8000 1200 1020 638,01 381,99 22,74 6395,27 6395,27 0,00 Mayıs 8000 1200 1120 638,01 481,99 22,74 6295,27 6295,27 0,00 Haziran 8000 1200 1360 638,01 721,99 22,74 6055,27 6055,27 0,00 Temmuz 8000 1200 1360 825,00 535,00 11,61 6253,39 6055,27 198,12 Ağustos 8000 1200 1360 1.051,00 309,00 11,61 6479,39 6156,63 322,76 Eylül 8000 1200 1360 1.100,00 260,00 11,61 6528,39 6267,94 260,45 Ekim 8000 1200 1360 1.100,00 260,00 11,61 6528,39 6267,94 260,45 Kasım 8000 1200 1696 1.100,00 596,00 11,61 6192,39 5931,94 260,45 Aralık 8000 1200 1836 1.100,00 736,00 11,61 6052,39 5791,94 260,45

ASGARİ ÜCRETTEKİ ARTIŞ VERGİ ÖDEMESİNE NASIL YANSIYACAK?

Halen brüt ücreti 6 bin 471 TL, net ücreti 5 bin 500 TL olup brüt ücret esasına göre çalışanların, yani gelir vergisi diliminden etkilenenlerin ücretlerine hiç zam gelmese bile ellerine geçen para temmuz ayında 198, ağustosta 323, eylül – aralık döneminde de 260 TL artacak. Vergi dilimindeki değişimden kaynaklı olarak ağustos ayındaki vergi avantajı daha yüksek olacak.

Örneğin, asgari ücret aynı kalsaydı brüt ücreti 8 bin lira olan bir çalışanın ödemesi gereken yıllık gelir vergisinin toplam tutarı 6 bin 924 TL, damga vergisi tutarı da 272.88 TL olacaktı. Toplam ödemesi gereken vergi 7 bin 197 TL’yi bulacaktı.

Asgari ücretin artmasıyla aynı kişinin ödeyeceği yıllık gelir vergisi 5 bin 428 TL’ye, damga vergisi de 206 TL olmak üzere 5 bin 634 TL’ye düşecek. Böylece yıllık bazda eline geçen net ücret bin 563 lira artarak 74 bin 403 liradan 75 bin 966 liraya yükselecek.

NET ÜCRETLE ÇALIŞANLAR YARARLANMAYACAK

Asgari ücretin vergi dışı olmasından kaynaklı avantajdan sadece brüt ücretle çalışanlar yararlanacak. Net ücretle çalışanlar gelir vergisi diliminden etkilenmedikleri için onlar açısından bir avantaj olmayacak. Net ücretle çalışanlarda ortaya çıkan vergi avantajından işverenleri yararlanacak.