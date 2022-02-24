Yasak aşkta çifte infaza 'töre' cezası istendi!

İstanbul Büyükçekmece'de Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesine ilişkin iddianame hazırlandı. Çifte infazda Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınbiraderi Fırat Bike, kuzeni Öznur Erbek, abisi Selahattin Erbek ve Furkan Özcan'in "Töre saikiyle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Adalet Bike ve Gökhan Denli'nin öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike ile birlikte 5 zanlının "Töre saikiyle kasten öldürme" suçundan cezalandırılmaları istendi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, ilk cinayetin 21 Haziran 2021 günü saat 00.30 sıralarında Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi'nde meydana geldiği kaydedildi. Gökhan Denli'nin vücudunun çeşitli yerlerinde kesici alet yaralanması ve toplamda 7 adet ateşli silah yaralanması sonucunda hayatını kaybettiği anlatıldı. İkinci cinayetin ise Büyükçekmece ilçesi Fatih Mahallesi'nde D-100 karayolu Avcılar yönünde meydana geldiği, Adalet Bike'nin vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesi ve sürtünmeye bağlı sıyrıklar şeklinde hayatını kaybettiği belirtildi.
'EŞİMİN ABİSİNİ ÇAĞIRDIM, MESAJLARI GÖSTERDİM'
Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike ifadesinde şunları söyledi: "Adalet Bike ile 2014 yılından beri evliyim. 7 yaşında bir kızımız, 2 buçuk yaşında ise bir oğlumuz var. Ben en son Ocak 2021 tarihinde cezaevine girdim. Tahliye olduktan sonra ise ailemle vakit geçirdim.
Olaydan birkaç gün önce eşimin telefonuna bir mesaj geldi, mesajları eşime sordum, o da tanımadığını söyledi. Eşimin abisi olan Selehattin'i çağırdım ve mesajları ona okuttum. Daha sonra Selahattin ile eşimi bıraktım ve eşime ondan boşanacağımı söyleyerek evden çıktım.
ÇOCUKLARIMI EŞİME VERMEYECEĞİMİ SÖYLEDİM
Kendi aramızda anlaşmalı olarak boşanacağımızı fakat aldatması nedeniyle çocuklarımı eşime vermeyeceğimi ifade ettim. Bu süreçte eşimle fazla görüşmem olmadı. Olay günü eşimin telefonunun Büyükçekmece'de sinyal verdiğini görünce eşimin abisi Selehattin, kardeşim Fırat, Furkan ile birlikte olay yerine doğru gitti.
GÖKHAN İLE TARTIŞTIM VE BOĞUŞMAYA BAŞLADIK
Selahattin ile birlikte araçtan inip eşimi aradık. Sonra arabada bekleyen kardeşim beni aradı ve yengemi bir adam ve kadın ile birlikte buraya doğru geliyor dedi. Bizde onların yanına gittik. Ben karşılaşınca Gökhan ile tartıştım ve boğuşmaya başladık. Gökhan'da bıçak vardı onun elinden aldım ve rastgele sallamaya başladım daha sonra da silahımla Gökhan'a ateş ettim.
'KARIN İLE OLAYINIZI HALLEDİN BENİ İNDİR' DEDİ
Gökhan yere düşünce korktum ve Selahattin'in olduğu yere gittim. Selahattin eşimi araca bindirdi. Kardeşim Fırat ve arkadaşı Furkan araca bindiler. Biz de Selahattin'in aracına bindik. Biz E-5 istikametine doğru giderken kardeşim Fırat da Jaguar marka araçla arkamızdan geliyordu. Bir müddet ilerledikten sonra Selahattin bana 'Karın ile olayınızı kendi aranızda halledin beni burada indir' dedi.
ARACIN KAPISININ AÇILDIĞINI FARK ETTİM
Sonra Selahattin araçtan indi. Sonra aracın arka kapısının açıldığı fark ettim, eşim araçta yoktu. Adaletin araçtan atladığı yere geldiğimde ambulans ve polisleri gördüm, telaşla geri dönüş yaptım. Benim eşimi ve Gökhan'ı öldürme kastım yoktu. Bu olayın yaşanmasından dolayı pişmanım" diye konuştu.
'BIÇAKLA VE SİLAHLA ÖLDÜRDÜ'
İddianamede, güvenlik kamerası görüntüleri ve tanık ifadeleri göz önüne alındığında şüphelilerin aynı fikir eylem birlikteliği içerisinde hareket ettikleri belirtildi. Sanıklar Gökhan Denli ile Adalet Bike arasında yaşanan ilişkiyi öğrenmeleri sonucu parka geldiği ve Gökhan Denli'yi şüpheli Mahmut Bike'nin bıçakla ve silahla öldürdüğü anlatıldı.
'SOL ŞERİTTE YOLA ATIP ARAÇLA ÜZERİNDEN GEÇTİLER'
Adalet Bike'yi sanık Selahattin adına kayıtlı araca zorla bindirdikleri daha sonra , Adalet Bike'yi E-5'te yolun sol şeridine attıkları ve arkadan gelen şüpheli Fırat Bike'nin idaresindeki araç ile üzerinden geçerek öldürdükleri, sanıkların eylemlerini birlikte gerçekleştirdikleri de iddianamede yer aldı.
'TÖRE SAİKİYLE KASTEN ÖLDÜRME' SUÇU
Çifte cinayette Maktul Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike, kayınbiraderi Fırat Bike, kuzeni Öznur Erbek, abisi Selahattin Erbek ve sanık Fırat Bike'nin arkadaşı Furkan Özcan hakkında "Töre saikiyle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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