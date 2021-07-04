'Yasak aşk' infazında yeni gelişme!

DHA

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde ikisi de 30 yaşında Gökhan Denli ve Adalet Bike'nin öldürüldüğü çifte cinayette koca Mahmut Bike yakalandı. Şüpheli koca ve yanındakilerin kadını araca bindirmeleri ve Gökhan Denli'yle de tartıştıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesi'nde 21 Haziran saat 01.40'da yaşanan çifte cinayette, sokakta yürüyen Gökhan Denli ve Adalet Bike´nin yanına yaklaşan araçtan 2 kişi indi. Gönül ilişkisi yaşadıkları iddia edilen Denli ve Benli ile otomobilden inenler arasında tartışma çıktı. Kimlikleri belirsiz şüpheliler, Denli'yi bıçakladı. Kaçmaya çalışınca da arkasından tabancayla ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Denli, hayatını kaybetti. Şüpheliler Adalet Bike'yi ise, zorla otomobile bindirip, götürdü. Ancak şüpheliler, genç kadını da öldürüp, cesedini, yol kenarına atıp, kaçtı.

BIÇAKLAYIP, HAREKET HALİNDEKİ ARAÇTAN ATMIŞLAR

Polis ilk olarak Gökhan Denli'nin öldürüldüğü yere giderek, inceleme başlattı. Bu sırada polise, olay yerine 1 kilometre mesafede bir kadın cesedi olduğu ihbarı geldi. Hemen bu bölgeye giden ekipler, yüzü tanınmaz haldeki cesedin Adalet Bike'ye ait olduğunu belirledi. Bike'nin zorla bindirildiği otomobilde bıçaklandığı, araç hareket halindeyken de yola atıldığı tespit edildi. Çifte cinayetin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ayrıca öldürülen Adalet Bike'nin evli olduğunu belirledi.

KOCA İLE BİRLİKTE 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu bilginin ardından çalışmasını bu yönde yoğunlaştıran polis ekipleri, çifte cinayetin şüphesi Adalet Bike'nin eşi Mahmut Bike'nin peşine düştü. Ekiplerin çalışmaları sonucu Mahmut B. ile Fırat B. ve Furkan Ö. gözaltına alındı. Mahmut Bike'nin ifadesinde, eşi Adalet Bike'nin telefonunda aşk mesajları gördüğünü, eşinin gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği Gökhan Denli ile buluşmaya gittiğinde olay yerinde ikisini görünce öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltındaki şüphelilerin cinayetlerde kullanılan silahları attıkları yerleri polislere gösterebileceklerini söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.