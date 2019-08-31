31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Yasemin Güneri'nin haberine göre Konya'da şiddetli geçimsizlik yaşayan bir çift boşanmak için mahkemeye başvurdu. Başvurunun ardından, Konya 3. Aile Mahkemesi, davacı erkeğin eşini telefonla aramamasını da gözeterek davanın kabulüne karar verdi. Yargılama süreci sonunda ise eşlerin boşanmasına hükmetti.
DAVAYI TEMYİZE GÖTÜRDÜLER
Kararın ardından ise taraf vekilleri, delillerin yanlış değerlendirildiği iddiasıyla temyize başvurdu ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne gitti.
"BOŞANMA, KANUNA AYKIRI"
2. Hukuk Dairesi, "Evlilik birliğinin, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Oysa dinlenen davacı tanıklarının sözlerinin bir kısmı Türk Medeni Kanunu'nun 166/1. maddesinde yer alan temelinden sarsılma durumunu kabule elverişli olmayan beyanlar olup, bir kısmı ise, sebep ve saiki açıklanmayan ve inandırıcı olmaktan uzak izahlardan ibarettir. Bu itibarla davanın reddi gerekirken delillerin takdirinde hataya düşülerek yetersiz gerekçe ile boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır" dedi.
YEREL MAHKEME DİRENDİ
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nin bozmasına rağmen yeniden yapılan yargılamada yerel mahkeme önceki kararında direndi. Taraf vekillerinin bir kez daha temyiz etmesi üzerine dosya, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'na geldi.
"EVLİLİK TEMELİNDEN SARSILMIŞ"
Hukuk Genel Kurulu dosyayı inceledikten sonra, erkeğin eşini aramamasını boşanma kusuru saydı ve şu karara hükmetti: ""Dinlenen tanık beyanlarına göre davalı kadının, eşinin ailesi ile görüşmek istemediği, kendi annesinin evliliğe olan müdahalesine ses çıkarmadığı buna karşılık davacı erkeğin de annesinin müdahalesine izin verdiği ve tarafların ayrılmalarına sebep olan son olayda eşini Konya iline rıza ile gönderdikten sonra telefonlara çıkmamak ve aramamak suretiyle boşanma davası açtığı, bu durumda eşlerin eşit kusurlu olduğu ve evlilik birliğinin devamının eşlerden beklenmeyecek ölçüde temelinden sarsıldığı, davacı erkek tarafından açılan boşanma davasının kabul edilmesi gerektiği dosya kapsamı ile sabittir."
"YEREL MAHKEMENİN KARARI YERİNDE"
Bu itibarla, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre tarafların boşanmalarına dair mahkemece verilen direnme kararı yerindedir.
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