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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Yargıtay Başkanı Akarca'dan Can Atalay yorumu: Derin görüş ayrılıklarımız gerçek

        Yargıtay Başkanı Akarca'dan Can Atalay yorumu: Derin görüş ayrılıklarımız gerçek

        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, TİP milletvekili Can Atalay kararı hakkında, "Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 15:10 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:10
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        Yargıtay Başkanı'ndan Can Atalay yorumu
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        Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince ikinci kez verilen ihlal kararına ilişkin, "Aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek." dedi.

        Başkan Akarca ve beraberindeki heyet, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı tarafından karşılandı.

        Şeref defterini imzalayan Akarca, gazetecilerin sorularını cevapladı.

        Bir gazetecinin "Anayasa Mahkemesinin son kararıyla ilgili bir ikilem var, bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Akarca, "Anayasa Mahkemesiyle bu sadece son olayla ilgili olarak ortaya çıkmış bir problem değil. Yani aşağı yukarı 5-6 yıldır süregelen bireysel başvuru yolunun incelenmesindeki yorum farklılığından ve Anayasa'nın durumundan kaynaklanan ve ciddi anlamda derin görüş aykırılıklarımız olduğu bir gerçek." ifadelerini kullandı.

        Bir süre Vali Yiğitbaşı ile görüşen Akarca'ya ziyaretinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, Yargıtay Birinci Başkan Vekilleri Eyup Yeşil ve Adem Albayrak, Yargıtay Genel Sekreteri Fevzi Yıldırım, Yargıtay Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Doğan ve Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak eşlik etti. ​​​​​​​

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