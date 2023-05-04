Yağış nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili olurken, bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA'da yer alan habere göre yağışlı hava, kentin bazı ilçelerinde trafik akışını olumsuz etkiliyor. Şehrin Avrupa yakasında, Bahçeşehir gişelerinden Bakırköy istikametine, D-100 Karayolu'nda Avcılar Cihangir mevkisinden Topkapı istikametine trafik akışında yoğunluk gözleniyor.

Beylikdüzü'nden Küçükçekmece'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanırken, Şirinevler'de başlayan trafik ise Cevizlibağ'a kadar devam ediyor.

Haliç Köprüsü'nden, Mecidiyeköy istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin Anadolu yakasında ise Maltepe, İdealtepe, Göztepe'de trafik yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.13 itibarıyla yüzde 65 ölçüldü.

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*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir