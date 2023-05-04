Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Güncel İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu - Güncel haberler

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor

İstanbul'da bugün beklenen yağış etkili olmaya başladı. Bazı ilçelerde sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Giriş: 04.05.2023 - 09:29 | Güncelleme: ABONE OL
İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu - Güncel haberler
Yağış nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili olurken, bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

AA'da yer alan habere göre yağışlı hava, kentin bazı ilçelerinde trafik akışını olumsuz etkiliyor. Şehrin Avrupa yakasında, Bahçeşehir gişelerinden Bakırköy istikametine, D-100 Karayolu'nda Avcılar Cihangir mevkisinden Topkapı istikametine trafik akışında yoğunluk gözleniyor.

Beylikdüzü'nden Küçükçekmece'ye kadar trafik yoğunluğu yaşanırken, Şirinevler'de başlayan trafik ise Cevizlibağ'a kadar devam ediyor.

Haliç Köprüsü'nden, Mecidiyeköy istikametine trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentin Anadolu yakasında ise Maltepe, İdealtepe, Göztepe'de trafik yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 09.13 itibarıyla yüzde 65 ölçüldü.

YOL DURUMUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bolsonaro'nun evine polis baskını
Bolsonaro'nun evine polis baskını
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
Seçim yasakları bugün başlıyor
Seçim yasakları bugün başlıyor
Bu iller için yağmur uyarısı
Bu iller için yağmur uyarısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.