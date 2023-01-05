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Son dakika! VAR kayıtları yine açıklanacak mı? Büyükekşi'den flaş sözler

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR kayıtları ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu

Giriş: 05.01.2023 - 15:27 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika! VAR kayıtları yine açıklanacak mı? Büyükekşi'den flaş sözler
HABERTURK.COM

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, VAR kayıtları ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan Büyükekşi, Gaziantep - Beşiktaş ve Sivasspor - Galatasaray maçının VAR kayıtları ile ilgili "Kamuoyu öyle bir hale gelmişti ki, sanki bu olayın altında bir şey var saklanıyor. Böyle bir şeyin olmadığını ben dinledim. Bu spekülasyonların ortadan kaldırılmasını istedim. Ofsayt çizgisi çizilemedi. Kamuoyu bunun cevabını bekliyordu. Kayıtlarda kötü niyet olmadığını herkes duysun istedik. Hakemlerimiz bizim için kıymetli ama hatalarımızı da kabul etmemiz lazım. Hakem hatasını da kamuoyu gördü. Kırmızı kart pozisyonunu da akıllarda soru işareti kalmasın diye yayınladık. VAR doğru bir uygulama yapıp çağırıyor ama hakem hatalı bir karar veriyor. Bundan sonra bir daha VAR kayıtlarını yayınlamayacağız" ifadelerini kullandı.

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