Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Babacan Mahallesi'nde S.Ç. isimli kadın, eniştesi S.A.'yı tabancayla ağır yaraladı.

AA'nın haberine göre, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan S.A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet şüphelisi S.Ç, gözaltına alındı.