Valizden çıkan dehşette kimlik saptandı!

Son dakika haberler... İzmir'in Buca ilçesinde, 1 Şubat Salı akşamı saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir vatandaş, İzmir çevreyolu Işıkkent yol ayrımı yakınında yangın olduğu ihbarında bulundu.
YOL KENARINDA BİR VALİZ BULUNDU
DHA'da yer alan son dakika haberine göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaptığı kontrolde, yol kenarında bir valizin yandığı görüldü. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.
VALİZDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTI
Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapan jandarma ekipleri, valizde yanmış bir erkek cesedi olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen olay yeri ekipleri, incelemelerde bulundu.
ÜZERİNDEN BİR KİMLİK ÇIKMADI
Yapılan çalışmalar sonucu, cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı. Valizden çıkartılan cesedin 40'lı yaşlarda olduğu belirtildi. Ceset, savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
MAKTULÜN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Adli Tıp'ta yapılan çalışmalar neticesinde öldürülen kişinin servis şoförlüğü yapan Metin Çetinkaya'ya ait olduğu tespit edildi. Evli olduğu öğrenilen Çetinkaya'nın acı haberi, Narlıdere ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi.
JASAT SORUŞTURMA BAŞLATTI
Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT), Çetinkaya'yı öldüren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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