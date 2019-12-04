04 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
VakıfBank'tan, dün Resmi Gazete'de yayımlanan ve yüzde 58.5 hissenin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devrine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili bir açıklama geldi.
Bankanın KAP'a yaptığı açıklamada, devrin 1 haftada tamamlanacağı belirtilirken, "borsada işlem gören (D) Grubu yüzde 25,22'lik hisseler ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamanın tamamı şöyle:
- 6219 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda yayımlanan, İlgi b'de kayıtlı 3 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 43,00'ü (A) Grubu ve yüzde 15,51'i (B) Grubu olmak üzere toplam yüzde 58,51'lik hisseye ilişkin beher hisse değeri belirlenmiştir.
- Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği yüzde 58,51'lik Bankamız hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilme süreci başlamıştır.
- Söz konusu devir işlemi, 6219 sayılı Kanun'da belirtildiği üzere, Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürürlüğe girdiği 3 Aralık 2019 tarihinden itibaren bir hafta içerisinde tamamlanacaktır.
- 6219 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca, 3 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda belirtilen hisselere ilişkin devir işlemleri hakkında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmayacak olup, borsada işlem gören (D) Grubu yüzde 25,22'lik hisseler ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır.
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