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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Rıdvan Güleç seçildi

        Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Rıdvan Güleç seçildi

        Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:35 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:35
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        Uyuşmazlık Mahkemesi'ne Rıdvan Güleç seçildi
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        Anayasa Mahkemesinin internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, Anayasa'nın 158. maddesi, Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesi ile Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı için seçim yapıldı.

        Anayasa Mahkemesi Üyesi Rıdvan Güleç, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına seçildi.

        Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili ise Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar oldu.

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        #RIDVAN GÜLEÇ
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