Üsküdar'da 3 otobüs birbirine girdi

Üsküdar’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü, yola çıkmak üzere olan bir tur otobüsüne çarptı. Savrulan otobüs de önünde bulunan başka bir tur otobüsüne çarptıktan sonra kaldırma çıkıp reklam panosunu devirdi. Şehir dışından İstanbul'a gezi için gelen vatandaşların kaza esnasında otobüslerin içerisinde olmaması facia yaşanmasını önledi. Kazada bir kişi yaralanırken zincirleme kazaya karışan otobüsler havadan görüntülendi.
Kaza Üsküdar'da Nuhkuyusu Caddesi üzerinde saat 07.15 sıralarında meydana geldi. Şehir dışından İstanbul'a günübirlik tur için gelen otobüsün şoförü Fazıl Bulduklu, yolcular Karacaahmet mezarlığında kabir ziyareti yaptığı sırada otobüsü yol kenarına park etti. Şoför daha sonra park ettiği yol kenarından ayrılıp yola girmek istediği sırada iddiaya göre Hayrullah Karaaslan yönetiminde olan ve yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 14M sefer sayılı 34 JD 2996 plakalı İETT otobüsü önünde bulunan otobüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tur otobüsü önünde duran 07 AVG 042 plakalı Mercedes markalı başka bir tur otobüsüne çarptıktan sonra kaldırıma çıkıp reklam panosunu ve ağacı devirdi. Toplam 3 otobüsün çarpıştığı zincirleme kazada bir kişi hafif şekilde yaralanırken tur otobüsleriyle yolculuk eden yolcuların kaza esnasında mezarlık ziyaretinde olması daha büyük bir facianın yaşanmasını önledi. Çarpışan otobüslerde ise maddi hasar meydana geldi. Caddenin bir yönü kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Otobüslerin çekici ile yoldan alınmasının ardından yolda trafik akışı normale döndü. Antalya'dan Ve Konya'dan İstanbul'a gezi için gelen vatandaşlar ise başka tur otobüslerinin kendilerinin almasını bir süre bekledi.
Uğur Yağız, "Biz kabir ziyaretine gittik. Belediye otobüsü herhalde freni patlamış. Arkadan otobüse vuruyor. Otobüs de kaldırımdaki otobüse vuruyor. Otobüste yolcu yok herhalde. Biz Antalya Manavgat'tan günübirlik geldik" dedi.
Kazaya karışan tur otobüsünün yedek şoförü Ahmet Ceritli, "arka tarafta bu otobüs çıkarken İETT vurmuş. Arabalar park halinde. Vurunca otobüsleri biraz daha ileri atıyor. Ben otobüste yatıyordum kalktım baltım ki her yer sarsıntı. Ortalık savaş alanı gibi" dedi.
Zincirleme kazaya karışan otobüsler drone ile görüntülendi.
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