Jane Galloway Heitz, 78 yaşında hayata veda etti. Usta oyuncunun ölüm haberini ailesi duyurdu.

Acı haber sanat dünyasını yasa boğdu.

Oyuncunun cenaze töreninin 30 Kasım’da, Illinois’da gerçekleştirileceği açıklandı.

Henüz 20’li yaşlarındayken Chicago’da bir oyunculuk ve yetenek ajansı kuran Heitz, Stephen Colbert, Steve Carell ve Richard Kind gibi isimleri parlatmayı başardı. 1997 yılında ajansını sattıktan sonra oyuncu olmaya karar veren Heitz birçok yapımda yer alarak izleyicinin gönlünde taht kurdu.