Umut'un ölümünde gerekçeli karar açıklandı!

Başkentte 15 Temmuz 2020´de meydana gelen kazada, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, antrenman sonrası evine dönerken, Çağdaş Şenyüz yönetimindeki 06 ARN 29 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre, kazanın ardından gözaltına alınan Şenyüz'ün, yapılan testte, 1,53 promil alkollü olduğu belirlendi. Adliyeye sevk edilen Şenyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çağdaş Şenyüz, 4 ay sonra tahliye edildi.
ASLİ KUSURLU OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen bilirkişi raporunda Umut Gündüz'ün, yolun sağ şeridinden eksiksiz teçhizatla gittiği, kaskında ve bisikletinde sürücüleri uyarmak için ışıklandırma bulunduğu ve kusursuz olduğu belirtildi. Raporda; Çağdaş Şenyüz'ün ise alkollü olduğu, yüksek hızla ve trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanması nedeniyle asli kusurlu olduğu kaydedildi. Soruşturma kapsamında Şenyüz hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI
Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi´nde, 27 Aralık 2021'de, davanın karar duruşması yapıldı. Son sözünde pişman olduğunu söyleyen Çağdaş Şenyüz, "Türk adaletine güveniyorum; başka bir diyeceğim yok" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan verdiği 5 yıl 4 ay hapis cezasını iyi hal indirimi uygulayarak, 4 yıl 5 ay 10 güne indirdi.
SABIKASIZLIĞI, SOSYAL İLİŞKİLERİ, PİŞMANLIĞI İNDİRİM GEREKÇESİ
Sanık Çağdaş Şenyüz hakkındaki kararın gerekçesi açıklandı. Kararda, Yargıtay kararlarına da vurgu yapılarak hükmün, sanığın alkollü olması nedeniyle bilinçli taksir fiilinden kurulduğu, bu nedenle sanığa TCK´nın 85/1 maddesi gereğince verilen 4 yıl hapis cezasının TCK'nın 22'nci maddesi ile 3'te 1 oranında artırılarak, 5 yıl 4 aya çıkarıldığı belirtildi. 5 yıl 4 ay hapis cezasının iyi hal indirimi uygulanarak, 4 yıl 5 ay 10 güne indirilmesinin gerekçesine ilişkin de "Sanığın sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri, pişmanlığını dile getirmiş olması, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak TCK'nın 62´nci maddesi gereğince cezadan altıda bir oranında indirim uygulandı" denildi. Kararda, ayrıca sanığın ehliyetine 1 yıl süreyle el koyulduğu da aktarıldı.
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