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Ümraniye'de feci kaza! Kalp krizi geçiren sürücü kamyona çarptı

İstanbul Ümraniye'de direksiyon başında kalp krizi geçiren bir kişi önce ticari araca, sonra yol kenarındaki kamyona çarptı. Sürücünün ağır yaralı olduğu öğrenildi

Giriş: 26.11.2022 - 13:22 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Ümraniye'de feci kaza! Kalp krizi geçiren sürücü kamyona çarptı
Feci kaza! Direksiyon başında kalp krizi geçirdi
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DHA

Ümraniye'de direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öne sürülen otomobil sürücüsü, aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araca daha sonra yol kenarında malzeme indiren kamyona arkadan çarparak durabildi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün durumun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Cemil Meriç Mahallesi Alemdağ Caddesinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ümraniye istikametine ilerleyen S.D yönetimdeki otomobiliyle henüz bilinmeyen bir nedenle aynı istikamete ilerleyen bir hafif ticari araca daha sonra yol kenarında malzeme indiren kamyona çarparak durabildi.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kaza yerinde yaralanan sürücü S.D. ilk müdahalesinin ardından ambulansla. Sağlık Bilimleri Üniversite Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün durumu ise ağır olduğu öğrenildi. Trafik polisi ve itfaiye ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kaza ilgili soruşturma başlattı.

Kamyondan malzeme indiren Uğur Köroğlu, "Biz kamyondaki sevkiyatımızı alıyorduk. Malzemelerin bir kısmını içeriye götürdük. Tekrar geri geldiğimiz de kaldırımdayken bir sürücü başka araçlara çarparak bizim kamyona çarptı. Kalp krizi geçirmiş herhalde o nedenle kaza yapmış. Biz de ucuz kurtulduk" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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