06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp 1 Aralık Pazar günü 34 SK 2280 plakalı araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesine geldi. Burada kısa süre gezindikten sonra iki arkadaş araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı.
Ailelerine Whatsapp'tan Uludağ'ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, "Biz Buraya Gidiyoruz" diyen iki amatör dağcı zirveye doğru yürüyüşe çıktı. Havanın kararması, yoğun ve yoğun kar yağışına aldırış etmeyen iki dağcı yola koyuldu.
İki dağcının oteller bölgesinden zirveye doğru giden yolculuğuna ait en son görüntülerde ise oteller bölgesinden zirveye doğru ağaçların arasından ilerledikleri görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde sisin etkili olmasıyla beraber yönlerini kaybeden iki dağcı zirve yolunda kayboldu.
Saatin geç olması ve iki kayıp dağcıdan haber alamayan aileleri Jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri kayıp iki dağcıyı bulmak için arama çalışması başlattı.
280 KİŞİLİK EKİP ARADI
Aramaların ilk gününden bu yana bölgede Jandarma, AFAD, Gönüllü Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan 280 kişilik grup ara vermeden kayıp dağcıları aradı.
Uludağ'ın aniden değişen sert hava şartlarına, yoğun sise ve araziye rağmen vadilerin en derin noktasına kadar iple inerek dere yataklarını araştıran JAK ve diğer arama kurtarma ekipleri 5 gündür arazide kayıp dağcıları arıyor. Jandarma ekipleri bölgeyi işi bilen dağcılardan da arama çalışmalarında istifade ediyor.
TERMAL GÖRÜŞ ÖZELLİKLİ 2 UÇAK ARAMALARA YARDIM EDİYOR
Havadan helikopter ve termal görüş özelliği bulunan 2 adet uçak, karadan da çok sayıda ekip arama çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter ara vermeden Oteller Bölgesinden aldığı JÖH ve AFAD ekiplerini aramaların yapılacağı bölgelere taşıyıp bu bölgelere indirme yapıyor. Oteller Bölgesi'nin üst tarafı ve Volfram Madeni'nin olduğu bölgede dün yapılan aramaların ardından ekipler bugün güney yamaçlara yöneldi.
İKİ DAĞCININ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan kayıp iki dağcının ormana girerken son görüntüleri ortaya çıktı. Oteller Bölgesi'nde bulunan bir pistte, ikilinin aralarında konuştuktan sonra ellerindeki batonlarla birlikte zirveye doğru ağaçların arasından yürüdükleri görülüyor.
İki dağcının üzerinde sadece montlarının ve ellerinde de kayak batonlarının olduğu görülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!