AA

Bursa Uludağ'da pazar günü kaybolan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp'ın (37) bulunmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH),Jandarma Arama Kurtarma (JAK),Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK),AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği'nden (BAKUT) 259 kişilik ekiplerin katıldığı çalışmaların dördüncü gününde, sabah kar yağışının durmasının ardından çalışmalara hız verildi.

KAYALIK VE SARP ARAZİDE ARAMA

AA'da yer alan habere göre hava koşullarının düne göre daha iyi olduğu bölgede, Jandarma İnsansız Keşif Uçağı (JİKU) ve iki helikopter de yeniden devreye alındı. Mert Alpaslan'ın, eşine fotoğraf göndererek Göller Bölgesi'ne gideceklerini belirtmesi üzerine çalışmalar ağırlıklı olarak bu alan ve çevresindeki uçurumlarda, kayalık ve sarp arazilerde yapılıyor.

MAĞARALARA DİDİK DİDİK BAKILIYOR

Ayrıca, bölgeyi bilen, zor şartlara dayanıklı ve donanımlı ekipler hem Göller Bölgesi'ne hem de Kestel ilçesi sınırları içindeki Alaçam mevkiine helikopterle indirilmelerinin ardından aramalara yeniden başladı.

Arama çalışmalarında mağaralara da bakılıyor.

SİS BASTIRINCA KAYBOLMUŞLARDI

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37),bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.