Ukrayna'da işgale karşı yaşam savaşı

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Son dakika haberine göre Ukrayna'daki insanlık dramı yürekleri dağlamaya devam ediyor.

Habertürk Güvenlik ve Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, Lviv'de savaş mağduru insanlara yardım ulaştıran AFAD'ın çalışmalarını aktardı.

'DURUM, DAHA SIKINTILI BİR HAL ALMAYA BAŞLADI"

Çetin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar diplomasi acaba bir umut oluşturur mu diye soruluyordu Ukrayna'da. Ama şu anda tablo her geçen gün daha sıkıntılı bir hal almaya başladı. Zira süpersonik silahlar ve Rusya'nın zırhlı araçları, hatta bazı farklı silahların da Rusya tarafından sahaya indirildiğini biliyoruz. Durum kritik ve zor bir zamandan geçiyor Ukrayna."

SAVAŞ MAĞDURLARINA GIDA DESTEĞİ

"Ve bu zor zamanlarda, bu insanlık dramının yaşandığı bir ortamda Türkiye de Ukrayna halkının yanında olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Biz şu anda Lviv'de AFAD tırındayız. AFAD, insani yardımları sağlamak için buraya bir tır gönderdi. Halihazırda gıda desteğine ihtiyaç var. 3 milyonu aşkın insan ülkelerini terk etti ama bir yandan da 3 milyon insan sınırdaki kentlere geldi. Burada bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorlar. Dün ilk olarak bin kişiye yemek dağıtıldı ama buradaki yemek kapasitesi 10 bin kişi. Bu kapsamda AFAD burada her gün düzenli olarak yemek dağıtacak. Ayrıca kriz daha da derinleşirse birçok kentten kaçıp gelenlere yemeğin ulaşması gerekiyor. Bu konuda da AFAD'ın bir çalışması olduğunu öğrendik."