Rus işgalinin 26. gününde yaşanan son gelişmeler

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin 26. gününde yaşanan tüm gelişmeler...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de evlerin olduğu bölgede bir alışveriş merkezinin bombalanmasının ardından en az dört kişi öldü.

Ukrayna Devlet Acil Durum Hizmetleri Kiev şubesinden yapılan yazılı açıklamada, Kiev'in Podilskyi semtindeki alışveriş merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtilerek, "4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Bilgiler netleşiyor." ifadesi yer aldı.

ZELENSKIY'DEN ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI UYARISI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın işgalinin sona ermesi için müzakerede bulunulmamasının "üçüncü bir dünya savaşı" anlamına geleceğine söyledi. Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "müzakerelere hazır" olduğunu ve "müzakere imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini" belirtti.

İsrail parlamentosuna konuşan Zelenskiy, "Neden Rusya’ya karşı yaptırım uygulamadınız?" dedi.

MÜZAKERELER BUGÜN

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması için başlatılan müzakerelerin 21 Mart Pazartesi günü (bugün) çevrim içi devam edeceğini bildirdi.

ÇAVUŞOĞLU: ANLAŞMA YAKIN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna arasında bir barış anlaşmasının "yakın" olduğunu söyledi.

"ZORLA RUSYA'YA GÖTÜRÜLÜYORLAR" İDDİASI

Ukrayna'nın insan hakları sözcüsü Lyudmyla Denisova, Rus birliklerinin vatandaşları Rusya'ya "kaçırdığını" söyledi. Telegram'da yaptığı açıklamada, "Binlerce Mariupol sakini Rusya'ya zorla götürüldü. Bazıları Mariupol'den yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Rus şehri Taganrog'a nakledildi ve oradan demiryoluyla "Rusya'daki ekonomik açıdan sıkıntılı çeşitli şehirlere" gönderildi." dedi.

Ukrayna, Rusya'nın Mariupol'un pazartesi günü Moskova saatiyle 05.00'e kadar teslim olması için talebini reddetti. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, "teslimiyetten söz edilemeyeceğini" söyledi.

Mariupol Belediye Beclisi, Rusya'nın aralarında çocukların da bulunduğu 400 sivilin barındığı bir sanat okulunu bombaladığını söyledi. Şehrin belediye başkanının danışmanı Petro Andrushenko, Telegram'da "Şehir hem gökten hem de denizden bombalanmaya devam ediyor" dedi.

UKRAYNA'DA 10 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), pazar günü yaptığı açıklamada, 10 milyon insanın -nüfusun dörtte birinden fazlasının- Ukrayna'da evlerini terk ettiğini söyledi. BM, Ukrayna'da en az 902 sivilin öldüğünü ve 1459 sivilin yaralandığını açıkladı.

Papa Francis, Ukrayna'da yaşananları "insanlık dışı ve saygısızlık" olarak nitelendirdi.