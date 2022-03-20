Zelenskiy'den İsrail'e zor soru

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den videokonferans yoluyla İsrail parlamentosuna hitap etti.
"KOMŞULARIMIZ BİZİ ÖLÜ GÖRMEK İSTİYOR"
Konuşmasında İsrail’den hem Rusya’ya yönelik yaptırımlar hem de Ukrayna’ya silah desteği isteyen Zelenskiy, konuşmasına İsrail’in eski Başbakanı Golda Meir'in "Yaşamak istiyoruz ama komşularımız bizi ölü görmek istiyor" sözlerine de yer verdi.
Nazi Partisi'nin 102 yıl önce Almanya'da 24 Şubat 1920'de kurulduğuna dikkat çeken Zelenskiy,“Biz sizinle farklı ülkelerdeyiz ve imkanlarımız farklı. Ancak tehlike aynı hem sizde hem bizde. Kültürü, devleti, isimleri ve halkı yok etmek istiyorlar. İstiyorum ki her şeyi hissedin ve 24 Şubat tarihini hatırlayın. Ukrayna’ya saldırıların başladığı gün. Bu gün trajedi olarak tarihe girdi hem Ukraynalılar hem Yahudiler hem de dünya için” dedi.
"KÜLTÜRÜMÜZÜ VE ÇOCUKLARIMIZI YOK ETMEYE YÖNELİK GAYRİ MEŞRU BİR SAVAŞ"
Zelesnkiy, “Bu saldırılar binlerce kişi hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi evsiz kaldı. Bizim insanlarımız dünyanın farklı ülkelerine dağıldı ve güvenlikli yerler arıyorlar aynı sizin geçmişte yaptığınız gibi. Moskova’da söylendiği gibi sadece bir askeri operasyon değil bu halkımızı, ülkemizi, şehirlerimizi, kültürümüzü ve çocuklarımızı yok etmeye yönelik topyekun gayri meşru bir savaştır” ifadelerini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı Nazilerin İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudileri yok etmek için yaptığı "Nihai Çözüm" planını uyguladığını savunan Zelenskiy, “Ruslar Nazi Partisinin terminolojisini kullanıyor, her şeyi yok etmek istiyorlar. Naziler buna 'Yahudi sorununun nihai çözümü' dedi. Şimdi Moskova'da 'Nihai Çözüm' kelimelerini kullanıyorlar. Ama şimdi bize ve Ukrayna’ya yönelik” dedi.
"NEDEN RUSYA'YA YAPTIRIM UYGULAMADINIZ?"
Rusya’ya karşı yaptırımlar açısından İsrail’in yetersiz kaldığını vurgulayan Zelenskiy, "İsrail halkı Rus roketlerinin Kiev’i nasıl vurduğunu gördünüz. Yahudi mezarlığının da olduğu Babi Yar’da binlerce ölü defnedildi. Savaşın ilk günlerinde on binlerce Yahudi’nin ziyaret ettiği Uman şehri de vuruldu. Benim her kelimem sizin kalplerinizde üzüntüye sebep olabilir. "
"Neden yardım çağrılarımız cevapsız kalıyor? Hepimiz sizin savunma sistemlerinizin iyi olduğunu biliyoruz ve topraklarınızı savunuyorsunuz. Neden bu silahları sizden alamıyoruz? Neden Rusya’ya karşı yaptırım uygulamadınız? Rus iş dünyasına neden baskı uygulamıyorsunuz? Bu sorunun cevaplarıyla yaşayacaksınız. Ukraynalılar kendi tercihlerini yaptı ve 80 yıl önce Yahudileri korudu. Şimdi sizin elinizde aynı imkan var tercih sizin" dedi.
Zelenskiy'nin parlamentoya hitabı İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Habima Meydanı'nda dev ekrandan canlı yayınlanırken, aralarında Ukraynalılarında bulunduğu yüzlerce gösterici ellerinde Ukrayna bayrakları ile Zelenskiy'i dinlemek için meydanda bir araya geldi. Göstericilerin ellerinde ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve savaş karşıtı pankatlar taşıdığı görüldü.
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