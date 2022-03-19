Ukrayna Silahlı Kuvvetleri açıkladı! O deniz kaybedildi!

İHA

Son dakika haberler... Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 23. gününe dair kamuoyuna son gelişmeler aktarıldı.

"UKRAYNA'NIN SOL YAKASINI ELE GEÇİREMEDİLER"

İHA'da yer alan son dakika haberine göre yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya stratejik bir operasyon yürüttüğünü kaydeden Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ni mağlup etmek, Kiev’i kuşatmak, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına ulaşmak ve Ukrayna’nın sol yakasında kontrolü ele geçirme amaçlarına ulaşamadılar.

"DONETSK BÖLGESİ'NDE KISMEN BAŞARILILAR"

İşgalciler, Donetsk operasyon bölgesinde kısmen başarılı oldu.

Geçici olarak Ukrayna ordusunun Azak Denizi’ne ulaşmasını engellediler. Düşman Mikolayiv’e yaklaşırken, savunma birimleri tarafından ilerleyişleri durduruldu.

"KARADAKİ BAŞARISIZLIĞINI FÜZEYLE KAPATMAYA ÇALIŞIYOR"

Düşman kara harekatlarındaki başarısızlarını hem yüksek hassasiyetli füzeler kullanarak hem de gelişi güzel bombalı saldırılar düzenleyerek telafi etmeye çalışıyor.

"SİVİL NÜFUSU KORKUTAN SALDIRILAR"

Ukrayna’nın sivil nüfusunu korkutmak ve ülkemizin askeri altyapıları düşmanın müzakere şartlarının kabul ettirilmesi adına saldırı altında tutuluyor.

Sadece içinde bulunduğumuz gün içerisinde 14’ü füze saldırısı olmak üzere 40’tan fazla saldırı gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.