Çin'den ABD'ye Tayvan uyarısı!

Son dakika haberler... ABD Başkanı Joe Biden ile dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Çin Devlet Başkanı Xi Jinping yaptığı açıklamada, Biden ile görüşmesinde Tayvan konusunda ilişkin ABD'ye sert mesajlar gönderdiğini duyurdu.
"İLİŞKİLERİMİZE ZARAR VERİR"
İHA'da yer alan son dakika haberine göre XiJinping, Biden’a Tayvan konusunun çok hassas olduğunu ileterek, bu konunun doğru ele alınmaması durumunda bu durumun Çin ile ABD arasındaki ilişkilere zarar vereceğini ilettiğini kaydetti. XiJinping ayrıca, Tayvan meselesinin ABD ile aralarındaki en önemli ve aynı zamanda en hassas olan konu olduğunun da altını çizdi.
GÖRÜŞME 2 SAATE YAKIN SÜRDÜ
1 saat 50 dakika süren görüşmede Xi Jinping, bazı ABD'li isimlerin Tayvan'ın bağımsızlığını isteyen Tayvan’daki güçlere yanlış mesaj gönderdiğini ve bunun çok tehlikeli bir durum olduğunu Biden’a ilettiğini aktardı. Xi Jinping, Biden'ın ve yönetiminin Tayvan konusuna gereken önemi vereceklerini umduğunu da sözlerine ekledi.
"NATO, RUSYA İLE DİYALOG KURMALI"
XiJinping, görüşmede Ukrayna’da barışın bir an önce sağlanması gerektiğini, ABD başta olmak üzere NATO’nun da Rusya ile diyalog kurarak Ukrayna krizindeki düğümü çözmeleri gerektiğini ifade ettiğini kaydetti.
"TAYVAN'IN STATÜKOSU KORUNMALI"
Öte yandan Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın Xi Jinping'e Tayvan konusunda ABD’nin tutumunun değişmediğini ve şu anda süren statükonun korunması taraftarı olduklarını, buna karşıt görüşlere destek olmayacaklarını ilettiği ifade edildi.
TAYVAN'DAN ABD'YE TEŞEKKÜR MESAJI
Bunun yanı sıra Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Biden’a Tayvan boğazındaki statükonun korunması ve Tayvan’ın güvenliğinin sağlanması konusundaki desteği için teşekkür edildi.
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