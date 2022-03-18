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Haberler Dünya Asya-Pasifik Son dakika: Putin, Moskova'da miting düzenledi

Son dakika haberler... Putin, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana ilk kez halkın karşısına çıktı

Son dakika haberine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal harekatında bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından sonra ilk defa halkın karşısına çıkarak hitap etti. Putin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna’da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir" dedi

18.03.2022 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Putin, Moskova'da miting düzenledi
Putin, Moskova'da miting düzenledi
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AA

Son dakika... Kırım’ın yasa dışı ilhakının 8'inci yılı nedeniyle başkent Moskova’da Lujniki stadında konser ve miting düzenlendi. Yapılan etkinlik sanatçıların konserleriyle başladı.

Bir süre sonra Putin sahneye gelerek stadyumu dolduran halka seslendi. Putin’in Ukrayna’ya başlattığı savaş sonrası ilk defa halkın karşısına çıkarak miting yapması dikkati çekti.

DONBAS VE UKRAYNA AÇIKLAMASI

Putin’in konuşmasını Rusya’daki bütün televizyonlar canlı verdi. Canlı yayın esnasında Putin’in yaklaşık 6 dakikalık konuşmasının son saniyelerinde kesinti yaşandı. Konuşma tamamlanmadan programın konser kısmı ekranda belirdi.

Putin, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yaşayanlara blokaj yapıldığını ve saldırılar düzenlendiğini ileri sürerek, "Bu insanların acılar ve soykırımdan kurtarılması, Donbas ve Ukrayna’da başlattığımız askeri operasyonların nedeni ve hedefidir." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, yayının yapıldığı sunucuda yaşanan teknik sebepten dolayı beklenmeyen bir kesintinin yaşandığını ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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